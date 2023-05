La famille Durham, mieux connue sous leur prénom de scène : Kitty, Daisy and Lewis

Groupe britannique plutôt ‘roots’ dont le son, résolument vintage, mélange le blues, le swing, le garage rock, le rockabilly et des sonorités plus exotiques comme le ska et la musique hawaïenne. Fratrie multi-instrumentiste composée d’un frère et de 2 sœurs d’origine anglo-indienne, en partie norvégienne et en partie roumaine, ces Londoniens ont vendu près de 250.000 albums dans le monde depuis leurs débuts et ont été vite repérés par Chris Martin de Coldplay.

La fratrie Durham a appris à jouer de leurs instruments grâce à leurs parents musiciens. Ingrid Weiss, la maman, est musicienne et a intégré The Raincoats, groupe post-punk britannique, majoritairement féminin, entre 80 et 84. Le papa, Graeme Durham, ingé son, a travaillé pour Island Records et a mastérisé des artistes tels que Grace Jones, Bob Marley, U2, The Pogues…, et fonde en 87 le studio the Exchange. Daisy, née en 88, chante, maîtrise la batterie, l’accordéon, le piano et le xylophone. Lewis, en 90, chante et joue de plusieurs instruments et maîtrise également le pedal steel. Kitty Durham, en 93, chante et joue de la batterie, de la guitare, de l’harmonica, du ukulélé et du banjo.