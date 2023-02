La famille des victimes de Pierre Palmade refuse ses excuses : dans la même situation, vous entendez les excuses ?

À Liège, Véronique n’est pas du même avis : "J’ai perdu ma fille dans un accident de voiture. La conductrice était sous l’emprise de l’alcool et je ne peux tolérer des excuses de sa part et de sa famille. Elle a essayé de s’excuser, elle a même voulu venir chez moi et je trouve cela inconcevable. Elle m’a enlevé ma seule fille et c’est très difficile de continuer à vivre sans elle. Le deuil est compliqué à faire. Je n’ai pas besoin d’entendre ce qu’elle a à me dire. J’attends de passer au tribunal, mais je ne veux absolument pas la rencontrer. Je pense que le temps ne guérit pas cela."