La famille de Soufiane Benali, tué par balles en juillet 2020 à Forest : "Rien ne nous apaise"

"Notre patience a des limites. On garde espoir en la justice. Mais quand on voit ce qui se passe avec les meurtriers présumés, notre patience a des limites."

Chafia, la voix qui tremble, est la mère de Soufiane Benali. Le 5 juillet 2020, il y a presque deux ans, jour pour jour, ce jeune homme de 23 ans était tué de deux balles devant le 26 de la rue Orban à Forest. Un meurtre dans les rues de Bruxelles, bien avant la vague récente de fusillades dans plusieurs quartiers.

Un meurtre qui bouleverse aussi toute une famille et pour plusieurs raisons, dont la cavale depuis mars dernier de Mohamed Amine Dardour, l’un des meurtriers présumés, pourtant placé sous bracelet électronique. Aussi : le placement récent, toujours sous bracelet, de Youssef Jeddi, co-auteur présumé.

Contacté, Maître De Vlaeminck, avocat de Dardour, nous explique que le placement de son client sous bracelet électronique se justifiait au moment de la décision. "Il faut rappeler qu’après la mort de Soufiane, mon client s’est présenté de lui-même au commissariat. Il ne présentait aucun danger", ajoute l’avocat. "Même si personne n’imaginait qu’il serait en fuite après son placement sous bracelet électronique".

Pour sa part, Maître Stanislas Eskenazi, avocat de Jeddi, n’a pas souhaité répondre à nos questions.

On ne tient pas compte de nous

Reste que "quand je vois cela, je suis fâchée", enchaîne Chafia auprès de la RTBF. "Nous, on veut vivre tranquillement, faire notre deuil." "Rien ne nous apaise", ajoute Bilal, le frère de Soufiane. "Octroyer le bracelet électronique à des personnes qui ont fait des choses graves, je ne comprends pas. Ce n’est pas logique que la justice agisse comme ça."

"C’est comme si on nous tirait dessus", lâche Hayat, la tante de Soufiane. "On ne tient pas compte de nous. Et on se dit : Soufiane il est parti et puis plus rien ?"

Assises ou tribunal correctionnel ?

Dans ce dossier, trois autres arrestations ont été menées. Mais les charges les plus lourdes pèsent sur Dardour et Jeddi. Ce lundi 4 juillet, la justice fixera le règlement de procédure et décidera s’il y a lieu de juger Dardour et Jeddi, devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises.

"Nous voulons que ce procès se tienne devant une cour d'assises", dit Maître Redwan Mettioui, avocat de la famille de Soufiane, qui s’est constituée partie civile. "Nous voulons un débat public : la famille en a besoin." Concernant les trois autres suspects, le parquet général demande un non-lieu.