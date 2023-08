La famille de Sinéad O’Connor remercie les fans pour leurs marques de soutien

Les enfants et la famille de Sinéad O’Connor ont remercié les fans pour le "déferlement d’amour" après sa mort dans une nouvelle déclaration.

La musicienne et militante est décédée à l’âge de 56 ans le mois dernier (26 juillet), après avoir été retrouvée inerte à son domicile londonien. Elle a été inhumée lors d’une cérémonie dans la ville irlandaise de Bray ce mois-ci.

Sur le panneau d’affichage du Irish Times, la famille de l’artiste a remercié tous ceux qui ont participé à l’organisation des funérailles et de la cérémonie, ainsi que les médias et les fans.

Ils ont écrit : "Les enfants de Sinéad et sa famille élargie souhaitent remercier les innombrables personnes qui ont compati et présenté leurs condoléances à l’occasion du récent décès de Sinéad. Leur soutien est très apprécié".

Après avoir remercié un grand nombre de personnes – dont le président irlandais Michael D Higgins – la famille a ajouté : "Nous remercions l’ensemble des médias, en Irlande et à l’étranger, qui ont célébré Sinéad en chansons et en histoires, tout en respectant l’intimité demandée par la famille. Nous demandons que cette intimité continue d’être respectée."

"Enfin, nous souhaitons remercier les fans et les admirateurs de Sinéad pour le magnifique cortège funèbre qu’ils lui ont offert devant son ancienne maison de Bray et pour l’élan national et international d’amour et d’affection envers elle depuis son décès. Les prières et les remerciements de la grande famille O’Connor vous accompagnent tous".

Bob Geldof et Bono ont fait partie des personnes qui ont rendu hommage à Sinead O’Connor lors de ses funérailles le 8 août.

On a également appris qu’un hommage avait été rendu sur les falaises surplombant la ville côtière, conçu par l’agence de création The Tenth Man, basée à Dublin.

Le message montre les mots "Eire", le nom irlandais de l’Irlande, et "Sinéad" reliés par un cœur. Le directeur créatif de l’agence, Richard Seabrooke, a expliqué à l’émission Good Morning Ulster que la mort de Sinéad O’Connor l’avait frappé "comme une tonne de briques" et qu’il était important "que l’Irlande puisse dire au revoir" à la chanteuse.

Par ailleurs, on a aussi appris qu’elle aurait été en pourparlers pour un biopic quelques semaines avant sa mort. Selon The Sun, un film basé sur son autobiographie Rememberings, parue en 2021, était envisagé. Trois actrices, dont Demi Moore, auraient joué le rôle de l’artiste à différentes étapes de sa vie.