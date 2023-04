La famille de Scott Ian (Anthrax) reprend Black Sabbath et Led Zeppelin

Comme l’a fait la famille Trujillo, le guitariste Scott Ian a repris un classique de Black Sabbath avec sa femme et son fils.

Son épouse Pearl Aday et son fils de onze ans, Revel, l’ont rejoint sur scène pour le titre " Symptom of the Universe” mais aussi “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin.

Le guitariste Zach Throne et le bassiste Joey Vera, se sont joints à eux lors de l’ “Ultimate Jam Night” au Whisky A Go Go en Californie.

La "Ultimate Jam Night" était organisée cette semaine au profit d’Animal Tracks, un refuge pour 80 animaux abandonnés.