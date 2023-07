La famille de Nahel porte plainte contre le créateur de la cagnotte pour le policier

La famille de Nahel a porté plainte mardi contre le créateur de la cagnotte en ligne organisée en soutien au policier ayant tué l'adolescent de 17 ans à Nanterre le 27 juin lors d'un contrôle routier, a annoncé son avocat.

"Une plainte a été déposée ce jour pour escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits contre Jean Messiha", auteur du pot commun en ligne, "et contre toutes les personnes qui seront identifiées par l'enquête comme ayant participé à ces infractions", indique dans un communiqué Me Yassine Bouzrou.

Le créateur de cette campagne est Jean Messiha (derrière Eric Zemmour à droite sur la photo) est une personnalité d'extrême droite, d'abord proche de Marine Le Pen, puis soutien et porte-parole d'Eric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle.

Jean Messiha a annoncé ce mardi à minuit la clôture de cette cagnotte, alors qu'elle affichait plus d'1,5 million d'euros de dons dans la soirée.