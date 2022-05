La famille de Bon Scott s’exprime après 40 ans dans un nouveau documentaire

Bon Scott est en effet le sujet du nouvel épisode de la série d’ABC, Australian Story, dans lequel sa famille et ses amis dépeignent un portrait qui dévoile un peu plus ses faiblesses et son état d’esprit avant son décès tragique à 33 ans en 1980.

On y découvre une interview de son frère cadet Derek, mais aussi de Jimmy Barnes, John Brewster de The Angels et Johnny Young de Young Talent Time.

Brian Johnson, qui a pris la place du chanteur d’AC/DC ensuite, est en charge de l’introduction de ce documentaire de 37 minutes.