La Famille Bonvoyage à l'expo "Bond in Motion" à Brussels Expo

"Baptiste, qui aime les mécaniques rutilantes, a été émerveillé par l'élégance et la technologie de toutes ces automobiles britanniques. Aston Martin, bien sûr, mais aussi Lotus, Rolls-Royce, Jaguar,… tiennent le haut du pavé. On retrouve également des bateaux, des motos, des avions et même un hélicoptère ou encore… une rame de métro apparue dans Sky Fall."