Harper, leur fille de 11 ans, a failli se faire enlever par une femme atteinte de troubles mentaux.

Mardi 12 juillet, Victoria Beckham s’est rendue au tribunal correctionnel de Westminster, afin de parler du harcèlement que subit toute sa famille et plus particulièrement la benjamine, Harper Beckham. Cela fait maintenant plusieurs années que la famille Beckham est victime de harcèlement de la part de Sharon Bell qui souffre de troubles mentaux.

David Beckham s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet lors d’une déclaration transmise au tribunal : " J’avais l’impression que le langage dans les lettres s’intensifiait et devenait plus émotionnel et menaçant envers moi et ma famille et cela m’inquiétait. Les lettres étaient de plus en plus menaçantes et de toute évidence, la femme savait où je vivais. J’étais inquiet de ce qu’elle allait faire ensuite ". Un jour, Sharon Bell a essayé de kidnapper Harper Beckham en se faisant passer pour sa mère Victoria. Au tribunal, la membre des Spice Girls a révélé : " J’ai essayé de faire très peu d’histoires car je suis très inquiète de l’effet que cela pourrait avoir sur Harper. J’ai essayé de la protéger et je suis inquiète pour sa sécurité. "

Sudinfo explique qu’à la suite de ce procès, le procureur Arizuna Asante raconte : " Elle a maintenant peur de sortir. Cela a rendu les choses difficiles pour elle. Elle est inquiète, surtout quand Harper part en voyage scolaire. "

Le tribunal a décidé que Sharon Bell ne peut plus approcher la famille et les contacter.