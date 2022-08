"La fameuse invasion des ours en Sicile", par Lorenzo Mattotti

"La fameuse invasion de la Sicile par les ours", de Dino Buzzati, paru en 1945 s'offre un nouvel élan dans cette adaptation de Lorenzo Mattotti. Le réalisateur donne vie au conte traditionnel, et permet au jeune public de découvrir une histoire pleine de fraîcheur, sans manichéisme, avec des rondeurs et des angles. Les personnages épurés donnent au graphisme une touche contemporaine, mais la poésie ne manque pas à l'appel.

Léonce apprend à son fils Tonio à pêcher, lorsque celui-ci disparait emporté par le courant. Léonce désespère, il est malheureux et accepte la piste que lui propose le clan. Retrouver son fils chez les hommes.

Après tout l'ours est une créature de la nature et son instinct ne le trompe pas. Mais la route se révèle tantôt aventureuse, tantôt chaotique.

Un moment à partager en famille, qui offre plusieurs niveaux de découverte.

"La fameuse invasion des ours en Sicile" à voir le samedi 6 août à 20h30 sur La Trois.