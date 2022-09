La faim extrême a augmenté de 123% dans dix des pays les plus fragiles face au réchauffement climatique

"Les changements climatiques ne sont pas une bombe à retardement, ils explosent déjà sous nos yeux. Sécheresses, cyclones et inondations ont quintuplé ces cinquante dernières années et sont de plus en plus fréquents et de plus en plus mortels", déclare Gabriela Bucher, directrice générale d’Oxfam International

"Les chocs climatiques répétés sont en passe de donner le coup de grâce à des millions de personnes qui ont déjà été sévèrement touchées par les conflits en cours, le creusement des inégalités et les crises économiques", poursuit Bucher.

Celle-ci rappelle aux pays industrialisés leur responsabilité historique. "À l’origine de seulement 0,13% des émissions mondiales de carbone, les dix pays les plus sensibles aux risques climatiques font partie de ceux qui sont les moins bien préparés pour faire face au réchauffement planétaire", selon Oxfam.