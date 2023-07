La faim dans le monde toujours loin au-dessus de son niveau pré-pandémie, selon la FAO

La faim dans le monde est restée globalement stable entre 2021 et 2022, mais stagne à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant la pandémie de Covid-19. Dans son nouveau Rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publié mercredi, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que 690 à 783 millions de personnes ont souffert de la faim l'année dernière, soit 122 millions de plus qu'avant la pandémie.

Après une hausse drastique des indicateurs en 2020, la faim dans le monde s'est stabilisée au cours des deux dernières années. En considérant le milieu de l'estimation, elle a même légèrement reculé, touchant 3,8 millions de personnes de moins. La FAO indique toutefois que ces progrès ont été freinés par la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie induite par la guerre en Ukraine.

Mondialement, en prenant l'estimation médiane, la prévalence de la sous-alimentation, l'un des indicateurs utilisés par l'organisation pour mesurer l'état de la faim dans le monde, a diminué de 0,1 point de pourcentage par rapport à 2021, passant de 9,3 à 9,2% de la population. L'Asie (8,5%) et l'Amérique latine (6,5%) enregistrent des diminutions respectives de 0,3 et 0,5 point de pourcentage, mais la faim continue de croitre en Asie occidentale (10,8%, +0,6 point), en Afrique (19,7%, +0,3 point) et dans les Caraïbes (16,3%, +0,6 point). Au total, selon les estimations de la FAO, 600 millions de personnes seront encore confrontées à la faim en 2030, soit 119 millions de plus que dans un scénario sans pandémie de Covid-19 ni guerre en Ukraine et 23 millions de plus que si la Russie avait renoncé à son invasion.