La faillite de FTX, la plateforme d'échange des cryptomonnaies

Difficile de ne pas vous parler aujourd'hui de la faillite de FTX. C'est derrière ce sigle de trois lettres. C'est en effet l'une des plus importantes plateformes d'échange de crypto monnaies qui a explosé en plein vol.

Et ce séisme a immédiatement provoqué une onde de choc incroyable sur le petit monde des crypto actifs. Alors justement, je parle à nouveau à dessein de crypto actifs et pas de crypto monnaies. Pourquoi? Mais parce que le bitcoin et ses petits frères ne sont pas des monnaies mais des actifs spéculatifs. Un point c'est tout.

Et voilà donc FTX, une plateforme d'échange qui était valorisée il y a quelques semaines encore à 32 milliards de dollars et qui aujourd'hui ne vaut rien. Zéro dollar? Zéro euro. Coquille vide ou presque, si on exclut la technologie.

Qui est donc derrière cette plateforme? découvrez-le dans la chronique économique de ce lundi.