La Faculté de Médecine vétérinaire de l’ULiège a récupéré une importante accréditation européenne

La Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège vient de récupérer l’accréditation de l’Association des Etablissements Européens d’Enseignement Vétérinaires (AEEEV).

Elle avait perdu ce label de qualité européen en 2019 principalement à cause d'un taux d’encadrement et d'un nombre de cas cliniques par étudiant qui avaient chuté en raison de l’explosion des inscriptions d’étudiants belges et européens, essentiellement français.

L’accréditation AEEEV n’est pas légalement obligatoire. La posséder ou non ne change rien pour l’obtention du diplôme ou l’accès à la profession. Mais c’est beaucoup mieux d’avoir ce label comme l’explique la Pr Tatiana Art, Doyenne de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’ULiège: "C'est beaucoup mieux de l'avoir parce que les étudiants diplômés de notre faculté sont de nouveau autorisés à aller dans d'autres facultés européennes pour y faire des internats, des résidences, des thèses de doctorat, ce qui était beaucoup plus difficile lorsque nous n'avions pas l'accréditation. Ce qui a permis de la retrouver, c'est essentiellement le contingentement qui a été mis en place en fin de BAC 1 pour limiter le nombre d'étudiants que nous accueillons notamment dans nos cliniques.".

Elle ajoute: "A l'époque de la pléthore estudiantine, nous avons mis en place un laboratoire de simulation médicale avec des mannequins grandeur nature qui permettaient aux étudiants de poser leurs premiers gestes techniques, leurs premiers gestes cliniques sur des animaux qui n'étaient pas des animaux vivants. Tout ça, ça a aidé et ça a convaincu, bien sûr, les experts venus nous auditer.".