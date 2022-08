La facture annuelle de certains ménages pourrait atteindre 8000€ en 2023 : "Une estimation correcte mais à nuancer"

La première raison de l’augmentation des prix, c’est la guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement qui en résultent. La courbe des prix a explosé il y a six mois, au début de l’invasion, pour ensuite connaître une légère accalmie. Un moment de répit qui est malheureusement bien terminé. "Si on regarde la courbe des prix, on est retourné au record de ce qui s’est passé en mars lors de la première invasion, la première action de guerre", analyse Francesco Contino. Il détaille deux raisons qui peuvent expliquer ce rebond.

La première, selon lui, c’est l’approche de l’hiver. ", C’est assez humain. L’été est toujours propice à une réduction des coûts et des prix parce qu’on a plus de production renouvelable, il y a un peu moins de stress, on se pose un peu moins de questions. Il y a ensuite le retour à la réalité après l’été, le retour à une vie plus active. L’anticipation de l’hiver fait que les prix augmentent généralement juste après l’été."

La seconde raison ? La malchance et les conditions climatiques. "Il y a toute une série d’événements qui se sont passés, une sorte de tempête parfaite d’événements assez rares qui se sont passés ensemble, liés au changement climatique et à la sécheresse qu’on a connue : moins de production d’énergie qui vient de la Norvège, des problèmes de production en France et en Allemagne, etc. Tout ça mis ensemble fait donc que les prix augmentent pour l’instant et qu’il y a une tension sur le marché du gaz naturel, mais également de toutes les ressources énergétiques", observe-t-il.