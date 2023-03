La face cachée de Maureen Louys dévoilée par ses collègues!

Michaël Pachen, qui n'est pas à une indiscrétion près, a mené sa petite enquête avant de recevoir Maureen Louys dans Les Enfants de chœur. Et l'on peut dire que ses collègues de "The Voice" et sa grande sœur Barbara lui ont fait des confidences plus qu'étonnantes.

Ce sont des anecdotes de tournage et des souvenirs d'enfance cocasses qui sont dévoilés sous les yeux ébahis de l'animatrice.

Est-ce que vous aussi, la première chose qui vous motive pour la journée est de savoir ce que vous allez manger le soir?

Au travers de ces anecdotes, c'est une Maureen plutôt gourmande et espiègle que l'on découvre.