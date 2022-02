Depuis quelques années, la psychologie positive connaît un succès important auprès du grand public. Favorisant les aspects positifs des individus, des institutions, et de la société, elle cherche à mener chacun vers une vie épanouissante et pleine de sens. Mais est-ce si facile d’être heureux, et la psychologie positive offre-t-elle des stratégies réellement efficaces et désirables ?

Dans La face cachée de la psychologie positive (Editions Mardaga), Michel Hansenne, docteur en psychologie, revient sur les failles méthodologiques et théoriques de la psychologie positive. Ses imprécisions, la relative efficacité de ses interventions, son caractère profondément naïf et ses dérives la rendent très contestable sur le plan scientifique.