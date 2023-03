La face cachée d’Apple, le géant informatique à l’éthique douteuse

Concurrence déloyale, obsolescence programmée et manquements au droit du travail : Apple ne recule devant rien pour faire grimper son chiffre d’affaires.

On ne présente plus le géant informatique Apple, dont les produits font dorénavant partie intégrante de nos vies. Smartphones, tablettes, ordinateurs, montres connectées… L’entreprise créée en 1976 dans un garage s’est imposée au fil des années comme un leader sur le marché international et est aujourd’hui évaluée à un trillion de dollars.

Si certains parlent de success story et érigent Steve Jobs en héros, d’autres en revanche émettent de réserves… C’est que derrière les discours visionnaires et inspirants des hommes qui sont à sa tête, Apple dissimule des coulisses peu reluisantes...

Ateliers clandestins, conditions de travail désastreuses et pratiques anticoncurrentielles : le documentaire "Apple : la trahison à un trillion de dollars" revient sur les nombreuses controverses qui ont mis à mal la réputation d’Apple.