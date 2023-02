La face cachée d'Amélie Poulain révélée par son créateur dans un court métrage savoureux

Mais comment, avec son petit salaire, Amélie Poulain arrivait-elle à se payer ce coquet appartement à Montmartre? Critique formulée à l'époque de la sortie du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain en 2001.

Son réalisateur Jean-Pierre Jeunet y répond avec humour dans un court métrage (dont il a assuré, comme écrit au générique de fin la "ré-écritation" et la "réalisature") qui mêle images du film original, images d'archives (et d'une série TV) et voix off pour laquelle, il y a plus de 20 ans, André Dussolier reprend du service dans le rôle du narrateur.

En fait (et si vous voulez garder la surprise, ne lisez pas les lignes qui suivent), Amélie Poulain était une espionne du KGB. Et Mathieu Kassovitz qui jouait le rôle de Nino est en fait également l'espion de la DGSE qu'il interprète dans la remarquable série Le Bureau des légendes, Malotru.

Ludique et savoureux.