La façade du Palais Garnier s’habille d’une fresque monumentale de l’artiste JR

Le temps de 4 soirées de septembre, la caverne sera animée par :

- Samedi 9 septembre : Les Bosquets de JR, L’Oiseau de feu de Maurice Béjart.

- Dimanche 10 septembre : Boléro de Maurice Béjart, un extrait des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, dans la mise en scène de Robert Carsen, Brise-lames de Damien Jalet.

- Samedi 16 septembre : un extrait du Parc d’Angelin Preljocaj, Die Grosse Fuge d’Anne Teresa de Keersmaeker, un extrait de La Traviata de Giuseppe Verdi, dans la mise en scène de Simon Stone.

- Dimanche 17 septembre : The Art Of Not Looking Back d’Hofesh Shechter, un extrait des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau dans la mise en scène de Clément Cogitore.

Des rendez-vous qui ont rassemblé des centaines de curieux qui passaient par hasard ou qui étaient venus spécialement pour l’occasion.