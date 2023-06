La façade d'une maison molenbeekoise mitraillée par erreur : les voisins étaient la cible des tireurs

C'est Aïcha, la mère de famille, qui nous explique ce qui s'est passé.

"Vendredi soir, vers 22 heures, je dormais dans ma chambre et je me suis réveillée parce que j'ai entendu du bruit. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un TMAX (un scooter de marque Yamaha, ndlr) s'en aller. Mon fils est monté avec le chien et il m'a dit "maman, ils ont tiré quatre balles sur notre porte". J'ai été très choquée, j'ai appelé la police, la balistique est venue...(...) Je ne comprends pas pourquoi ils ont tiré sur ma maison. Mes enfants, c'est vrai, ils ont commis des petites bêtises quand ils étaient plus jeunes mais là tout le monde s'est bien calmé. Et même, ça ne justifie pas qu'on vienne tirer comme ça sur notre porte."

La maison d'à côté a aussi essuyé des tirs d'arme à feu. Les impacts de balles se voient sur la façade, dans les vitres et même dans les murs à l'intérieur du logement. C'est un couple de pensionnés sans histoire qui y habite. C'est parce qu'elle faisait ses prières, agenouillée dans son salon, que la propriétaire a échappé miraculeusement aux projectiles qui, au départ, ne lui étaient pas destinés.

Mais les agresseurs du vendredi soir ne s'en sont pas tenus là. Retrouvons Aïcha.

"Le samedi j'ai quitté Bruxelles avec une partie de mes enfants pour une excursion, puis j'en ai ramené deux chez leur papa avant de rentrer à la maison avec un troisième. J'ai prévenu mon fils Ilyès que je n'allais pas traîner, que j'allais arriver. Sur l'espace de même pas vingt minutes, quinze individus sont rentrés, ils ont défoncé ma porte, armés, cagoulés. Ils ont vu mon fils Ilyès ici, ils lui ont dit quelque chose (qu'il n'a pas compris - ndlr) et directement le chien les a attaqués. Si le chien ne les avait pas mis en fuite, je pense que mon fils serait mort à l'heure d'aujourd'hui."