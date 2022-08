La Fabuleuse Histoire du Kintsugi La beauté de l’imperfection

Une longue histoire

Pour faire court, l’art de réparer de la poterie cassée avec de l’or 24 carat est issu de la fameuse cérémonie du thé, réservée au XVIe siècle aux samouraïs de haut-rang et aux riches marchands. Les bols à thé, souvent venus de Chine, pouvaient atteindre des valeurs inestimables. Un siècle plus tard, changement de cap: les maîtres de thé favorisent la simplicité inspirée de la philosophie du Wabi-Sabi, l’acceptation de l’impermanence - la fin inévitable de toute chose - et de l’imperfection. On retourne à une vaisselle simple et épurée, réparée en utilisant la célèbre laque japonaise et la poudre d’or: le kintsugi est né.