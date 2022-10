La fabuleuse histoire des orangers tricentenaires de Freÿr

Lors de la révolution française, le maire de Givet, allié des Sans-Culottes, fait saisir le château de Freÿr. Comme c’est le cas de beaucoup de châteaux et abbayes de la région, sa destruction est imminente. Nous sommes en 1794. Quand le révolutionnaire aperçoit la collection d’orangers, il veut absolument se l’approprier. Il retarde l’incendie du château et affrète des bateaux qui, par la Meuse, vont venir les charger. Mais le convoi traîne… Sur ces entrefaites, Robespierre est arrêté et guillotiné.