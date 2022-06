La Fabrique Nationale de Herstal "se diversifie" dans les cartes électroniques

C’est un investissement de quatre millions, bâtiment compris, et selon le patron de la FN, il marque une rupture : l’entreprise herstalienne est désormais en capacité de produire en interne ses cartes électroniques. Comme l’explique Igor Kapka qui dirige le "département systèmes", "cette ligne de production peut produire soit des prototypes, soit de petites séries de cartes électroniques ; c’est-à-dire jusqu’à dix mille pièces, ce qui correspond généralement à un carnet de commandes pour un véhicule militaire, et pour un avion c’est moins et un hélicoptère encore moins, et ça nous donne une indépendance, une autonomie qui est fondamentale : de nos jours la concurrence est planétaire, et pour résister, faire du sur-mesure est crucial, car les clients souhaitent souvent des adaptations sur l’un ou l’autre de nos produits, et si nous pouvons dire que nous pouvons le faire en deux mois, nous avons le marché !"