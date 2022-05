"La Fabrique des pandémies" un film documentaire avec Juliette Binoche

Durant la pandémie et pendant 2 ans, Marie-Monique Robin a parcouru 8 pays différents (les Etats-Unis, la France, le Mexique, le Gabon, la Thaïlande, la Guyane, Madagascar et le Kenya), accompagnée de son équipe et de l’actrice Juliette Binoche, pour trouver les facteurs d’émergence des maladies infectieuses.

Plusieurs causes sont avancées, toutes sont liées au changement climatique : la déforestation, les extrêmes climatiques ou l’urbanisation. Serge Morand, conseiller scientifique du documentaire, et plusieurs scientifiques de l’IRD livrent leurs réflexions à Juliette Binoche.

La réalisatrice explique que l’idée lui est venue suite à la lecture d’un article du New York Times en 2018 : " We made the coronavirus epidemic ".

Après cela, en février 2020, elle est entrée en relation à distance avec une soixantaine de scientifiques internationaux de différentes disciplines. Ceux-ci ont identifié, documenté et expliqué le cocktail favorisant la création de ce qu’ils appellent " les territoires d’émergence " des maladies infectieuses. De nombreuses activités humaines provoquent le dysfonctionnement des " services écosystémiques ", ce qui menace la santé des humains, des animaux et des plantes.