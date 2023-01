Infos pratiques :

À la Siroperie Artisanale d'Aubel, les visites sont gratuites (tous les samedis à 11 heures et sans réservation.)

Ouverte tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, la Siroperie Artisanale d’Aubel vous accueille afin de vous faire découvrir son histoire et le savoir-faire de la famille. Venez découvrir les secrets qui se cachent derrière cet or noir qu’est le sirop. Antoine se fera un plaisir de vous partager sa passion et son temps pour vous expliquer la fabrication de ce produit artisanal.

Siroperie Artisanale d'Aubel

16, rue Saint-Antoine

4880 Aubel

Tél : 087/68.64.38

info@sirop.be

Facebook