La fable "Le lièvre et la tortue" revisitée !

Comment dire la vérité, parce qu'il n'est pas question de mentir, sans faire de mal ?

La chouette a une idée. Le lièvre pourrait dire qu'il est second. Ce n'est pas faux. Et la tortue avant-dernière. Elle est arrivée avant le dernier, donc ce n'est pas faux non plus.

Certains animaux sont tombés dans le panneau, d'autres en rient encore !