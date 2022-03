La FA Cup fête ses 150 ans, on est loin de la première finale sur un terrain de cricket devant 2000 personnes

La FA Cup c’est la plus vieille compétition de football au monde. C’est un tournoi à élimination directe et à chaque tour c’est un tirage au sort donc il n’y a pas de tête de série. Chaque tour se joue en une manche, sur le terrain de l’équipe qui a été pêchée en premier lors du tirage au sort. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, le match est rejoué, sauf en demi-finale et en finale.