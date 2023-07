La F1 s’apprête à vivre un mois de juillet intense avec quatre Grands Prix : "Je fais des siestes dès que je peux"

Du côté de Fernando Alonso (Aston Martin), la donne est différente. Pour lui, le pilote est un chanceux. "C’est un défi, mais on a tous les conforts. On prend soin de nous, on a de bons hôtels, de la bonne nourriture et on prend rapidement l’avion, donc dimanche soir on est déjà à la maison. C’est plus stressant pour les mécaniciens qui doivent tout préparer pour le week-end suivant. C’est évidemment un mois intense pour notre sport mais les pilotes sont chanceux".