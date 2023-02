La F1 de retour en piste pour trois jours d’essais à Bahreïn

Trois jours d’essais pour s’acclimater : à l’aube d’une saison record de 23 courses, la Formule 1 reprend la piste pour des essais de pré-saison de jeudi à samedi à Bahreïn, théâtre du premier Grand Prix de l’année le 5 mars.

Comme en 2021, la période d’essais avant la première course a été raccourcie à trois jours – contre six jours au total en 2022 et encore plus auparavant. Les équipes ne disposant que d’une seule monoplace pour deux pilotes, chacun n’aura donc qu’une seule journée et demie de tests.

Si tous les pilotes ont déjà pu tester ces derniers jours leur bolide 2023 à l’occasion d’un "shakedown", un roulage limité à 100 km, l’enjeu sera toutefois de taille pour les nouveaux, les "rookies" – Nyck de Vries (AlphaTauri), Oscar Piastri (McLaren) et Logan Sargeant (Williams)-, qui disputent leur première saison complète dans la catégorie reine du sport auto.