La F1, c’est aussi une formidable aventure humaine…

L’histoire aurait dû s’arrêter là.

Un an plus tard, en sortant de ma cabine commentateur à Suzuka, je découvre un petit post-it sur la porte avec la mention “Hi Mister RTBF"…

Pas le temps de me retourner et je vois devant moi un Japonais qui me demande si je le reconnais… Quelques secondes d’hésitation et je me rends compte qu’il s’agit de mon sauveur de l’année précédente… !