La dysmorphophobie : cette crainte obsessionnelle d’être moche

Existe-t-il un traitement ?

On retrouve le syndrome de la dysmorphophobie dans trois grandes pathologies et le traitement dépendra de la pathologie principale.

Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

Les pensées intrusives sur les défauts sont des obsessions. Elles amènent à des comportements qu’on ne peut s’empêcher de réaliser (comme se regarder dans le miroir) qui sont des compulsions.

Dans ce cas, les thérapies cognitivo-comportementales peuvent aider puisque justement, elles se centrent sur les pensées et les compulsions. En cas de dépressions, on peut prescrire des antidépresseurs.

Les troubles du comportement alimentaire, comme l’anorexie (TCA)

Ce trouble concerne principalement les femmes. La dysmorphophobie participe à causer l’anorexie : on se trouve trop gros.se quand on se voit dans le miroir. Ce qui donne envie de maigrir et peut entretenir le cercle vicieux de l’anorexie : quel que soit son poids on continue à se trouver trop gros et à vouloir maigrir.

Le traitement est donc d’abord celui de l’anorexie. Soit en ambulatoire chez un professionnel, soit en hospitalisation, si la perte de poids est trop importante.

Trouble délirant et psychose

Dans ce cas, il s’agit d’une véritable hallucination visuelle qui déforme la vision que l’on a de son corps.

Le traitement est alors médicamenteux avec ce que l'on appelle, "des neuroleptiques."