La Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro devrait s’étendre à toute la gamme iPhone 15

Si le Dynamic Island est aujourd’hui absent des iPhone d’entrée de gamme (à savoir l’iPhone 14 et 14 Plus), cela ne devrait donc plus être le cas dès l’année prochaine. Toujours selon Ross Young, la différence entre les versions d’entrée de gamme de l’iPhone 15 et les versions Pro se ferait notamment sur d’autres aspects techniques, comme un écran 120 Hz LTPO (low temperature polycrystalline oxide), qui offre un taux de rafraîchissement élevé sans surconsommer.

On suppose également que l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max disposeront d’une puce plus puissante et d’un bloc photo plus costaud. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas dépenser toujours plus pour s’offrir le nouvel iPhone, les prochains modèles d’entrée de gamme seront bien plus intéressants que le passage de l’iPhone 13 à l’iPhone 14 de cette année, qui n’apporte pas grand-chose.