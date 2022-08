La drôle de comparaison de Dante Vanzeir : "Vous savez, un attaquant c'est comme une bouteille de ketchup"

Comme souvent depuis son retour au plus haut niveau, l'Union Saint Gilloise aura su se transcender dimanche soir pour à nouveau se payer le scalp du meilleur ennemi bruxellois, Anderlecht. Symboliquement, c'est Dante Vanzeir, muet jusque-là cette saison, qui a offert la victoire aux Saint-Gillois. Un vrai soulagement pour l'éphémère (et futur ?) Diable rouge.

"Ça dure parfois un peu avant qu'un attaquant ne parvienne à inscrire son 1e but de la saison" a-t-il confié au micro de Sporza, à chaud, juste après la rencontre. Vanzeir a ensuite expliqué ne pas s'inquiéter pour les prochains mois avant de faire une drôle de comparaison : "Vous savez, un attaquant de pointe c'est comme une bouteille de ketchup. Parfois vous devez la secouer mais rien ne sort. Mais à partir du moment où la bouteille est bien ouverte et que vous avez inscrit votre 1e but, ça continue à couler et les goals s'enchaînent."

Il est ensuite revenu sur cette confrontation en expliquant qu'avec un peu plus de réussite, les Unionistes auraient pu en marquer 1 ou 2 de plus en 2e mi-temps : "On a toujours une motivation supplémentaire quand on affronte Anderlecht dans un derby" a-t-il conclu, avant de rentrer aux vestiaires auréolé de trois points précieux et de son premier but de la saison. Ce même but qui va l'aider à déboucher la bouteille de ketchup ?