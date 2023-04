La droite remporte les élections en Finlande : Petteri Orpo, finances publiques avant toutes

Soit négocier sur sa gauche avec Sanna Marin, pour former un gouvernement "bleu rouge" qui n’est pas un tabou la une classe politique finlandaise. Un choix qui apparaîtrait incohérent après avoir tiré à boulets rouges sur la politique économique des sociaux-démocrates. Soit, plus vraisemblablement, tendre la main à l’extrême droite du parti nationaliste des Finlandais. Mais à la ligne anti-immigration elle aussi difficilement compatible avec la sienne.

"À mon sens, la Finlande ne peut pas survivre sans plus d’immigration de travail", avait-il dit à l’AFP durant la campagne. "Je veux que la Finlande reste un pays ouvert, international, c’est de ça que nous vivons, des exportations". Mais malgré ces divergences et d’autres sur l’UE et le climat, son parti et la formation nationalistes "ont beaucoup de choses en commun", a-t-il aussi dit durant la campagne.

"Il n’y a pas de parti d’extrême droite en Finlande", a-t-il assuré à la presse étrangère dimanche soir.