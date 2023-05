La droite flamande en pointe de l'opposition à la loi européenne de restauration de la nature

Les trois partis du gouvernement flamand - CD&V, Open Vld et N-VA - ont été en pointe, mercredi à Strasbourg, d'un débat en plénière du Parlement européen, initié par le PPE, contre la proposition de la Commission européenne sur la restauration de la nature, qu'ils jugent intenable pour la Flandre.

A l'initiative du député Tom Vandenkendelaere (CD&V, PPE), vingt-cinq députés de quinze pays membres, dont les Belges Cindy Franssen (CD&V, PPE), Benoît Lutgen (Les Engagés, PPE), Pascal Arimont (CSP, PPE) et Hilde Vautmans (Open Vld, Renew), ont envoyé au commissaire en charge du Pacte Vert Frans Timmermans un courrier lui demandant de retirer la proposition de l'équipe Von der Leyen. L'ancien ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA, ECR) est lui aussi intervenu en ce sens. Vendredi dernier déjà, le Parti populaire européen (PPE) avait marqué son opposition à cette proposition législative majeure du Pacte vert européen, qui vise à restaurer d'ici 2030 un cinquième des écosystèmes endommagés.

Le plus grand parti de l'hémicycle s'oppose aussi à la proposition visant à réduire l'utilisation des pesticides chimiques et des risques qui y sont associés de 50% d'ici à 2030. "Le PPE envoie un signal qui ne doit pas être mal compris. Ce que nous rejetons, c'est la loi sur la restauration de la nature telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Cette proposition oblige les agriculteurs européens à remplacer 10% de leurs terres agricoles par des éléments paysagers présentant une grande valeur en termes de diversité, et donc à les retirer de facto de la production. Avec cette mesure et d'autres, ce sont potentiellement 172.000 hectares de terres agricoles utilisables qui disparaîtront en Flandre", affirme Tom Vandenkendelaere.

Les signataires, qui soulignent ne pas remettre en cause le fond de la proposition de la Commission, réclament à cette dernière une étude d'impact supplémentaire, avec une analyse coûts-bénéfices détaillée par État membre et par région.