La "drogue du zombie" fait des ravages aux Etats-Unis

"On voit des personnes faire des overdoses tout le temps. Cette drogue est hors de contrôle. Cela provoque de nombreuses plaies et abcès. J’ai vu des personnes perdre leur membre, des bras ou des jambes. Vous verrez beaucoup d’amputés à cause de ce qu’ils se sont injecté", témoigne un habitant de Philadelphie.

April Tabor a perdu son bras gauche à cause de cette drogue. "J’ai commencé à me piquer sur mon bras droit parce que j’avais un abcès au bras gauche. Bien sûr ça s’est aggravé. J’ai littéralement vu ma main gauche coupée et j’ai dû être amputée", témoigne-t-elle. Aujourd’hui, elle est sortie de la rue grâce à l’aide d’une association.

En 2022, la crise du fentanyl a tué chaque jour plus de 300 personnes aux Etats-Unis et les autorités craignent une nouvelle vague de décès avec l’essor de la tranq. "Quand ils font une overdose, ils suffoquent parce que la xylazine ne leur permet pas de prendre de grandes inspirations. C’est l’un des effets de l’anesthésiant", explique Jason Bienert, infirmier à l’association "Les voix de l’espoir".