Le concert a fait le tour des réseaux sociaux avec le hashtag #WeWantErasTourPhilippines explique NME.

Les villes de sa tournée internationale n’ont pas encore été dévoilées. Par contre, sa tournée aux Etats-Unis bat son plein, Taylor Swift vient même de jouer dans le Massachusetts, sous une pluie torrentielle. Pour "The Eras", elle met en avant 15 années de carrière et 10 albums. Le show ne dure pas moins de 3H30 et reprend 44 morceaux avec des décors impressionnants.