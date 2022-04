La Dracenie, sur les traces du dragon

Les amoureux de la petite Reine seront aux anges en Dracénie. " La Vigne à vélo " déroule un itinéraire d’une quarantaine de kilomètres composé de vélo routes et de voies vertes et traverse 11 des 23 communes de Dracénie, entre ceps de vigne et oliviers, au cœur d’une nature luxuriante. Il passe notamment par le vignoble du château Ste-Roseline, à proximité de la chapelle du même nom qui mérite une visite et offre un œnotourisme inédit. Autre avantage : ces voies vertes permettent de reporter le transport modal de la voiture vers une mobilité douce et d’inciter les habitants à les emprunter pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

Nicolas, un des responsables de " Wine and Bike " organise des randonnées à travers les domaines viticoles de la Dracénie. Et ils sont accessibles dès la sortie de la gare du TGV Bruxelles – Les Arcs sur Argens : " Le premier tronçon relie les Arcs à Draguignan. Le second vient de le prolonger jusqu’à Chateaudouble. On peut, au détour d’un virage, admirer le rocher de Roquebrune ou le Massif des Maures. Le parcours nous emmène dans des forêts et longe une dizaine de domaines viticoles. On croise les paysans qui travaillent la vigne. Et puis, on peut déguster le vin dans chaque domaine traversé, grignoter les produits locaux et rencontrer un paysan qui vous expliquera les mystères des cépages et la manière de travailler la vigne. Un cocktail de sport, de nature, de culture et de découverte du vin ! "