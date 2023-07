La doyenne des éléphants du zoo de Planckendael, Yu Yu Yin, décède à 44 ans

Le zoo de Planckendael a dû faire des adieux inattendus à l’éléphante Yu Yu Yin lundi soir. L’animal, mort à l’âge de 44 ans, était le plus vieux du troupeau, bien que les éléphants indiens aient généralement une espérance de vie de 50 à 60 ans.

Yu Yu Yin est tombée soudainement lundi soir et n’arrivait plus à se relever, indique le parc animalier. Elle souffrait déjà de coliques et était traitée jour et nuit par les soignants, en vain. "Les problèmes digestifs aigus sont probablement la cause de la mort, précise le zoo sur les réseaux sociaux. Elle a été soutenue et soignée jour et nuit par les soignants et le vétérinaire et son équipe, mais ça s’est rapidement décliné".

L’éléphante est décédée entourée de son troupeau : "Les autres éléphants du troupeau, May Tagu et sa fille Suki, Kai-Mook et sa fille Tun Kai, lui ont fait des adieux prolongés".

L’éléphante est née dans un camp de travailleurs de bois en Birmanie le 15 février 1979 et est arrivée aux Pays-Bas très jeune avant d’être déplacée au zoo d’Anvers en 2006 et au nouveau temple pour éléphants du zoo de Planckendael en 2021. Elle n’a plus accouché à Anvers ou à Planckendael après avoir donné naissance à un éléphanteau mort-né, ce qui l’a peut-être rendue stérile. Yu Yu Yin a toutefois un fils de 25 ans, Maxim, qui vit dans un zoo en Tchéquie.

Les gardiens des éléphants du parc décrivent Yu Yu Yin "comme un éléphant entreprenant, inventif et super intelligent" et une "tante aimante de la petite Suki et Tun Kai".