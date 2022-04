La doyenne Annemiek van Vleuten remporte Liège-Bastogne-Liège

Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté ce dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième fois. Après sa victoire en 2019, la Néerlandaise s'est imposée en solitaire en faisant la différence à 15 kilomètres de l'arrivée dans la montée de la Roche aux faucons.

Elle a devancé d'une quarantaine de secondes l'Australienne Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine) et la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx), après 142 kilomètres.

La Néerlandaise a commencé à dynamiter la course dans la côte de la Redoute, à 30 kilomètres de l'arrivée. Elle a recommencé dans la dernière difficulté, la Roche-aux-Faucons, à moins de 15 kilomètres de la ligne, pour s'assurer une quinzaine de secondes d'avance sur un petit groupe de chasse (Vollering, Moolman-Pasio, Cavalli, Brown, Longo Borghini).

Le parcours de la course reliait Bastogne à Liège et emprunte les 75 derniers kilomètres de la course hommes à partir de la Haute-Levée.

Depuis la création de l'épreuve en 2017, la domination néerlandaise (Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering) n'a été entrecoupée que par la victoire de la Britannique Lizzie Deignan en 2020.

Deuxième en 2021 et troisième en 2018, van Vleuten (39 ans) est montée pour la quatrième fois sur le podium.

Malgré ses 39 ans, la Néerlandaise n'a rien perdu de ses qualités comme en témoignent ses multiples podiums ces dernières semaines.