La "douche interne" qu'on voit partout sur TikTok est-elle sans danger ?

Le spécialiste, qui affirme avoir créé cette boisson il y a plusieurs années pour soulager ses propres problèmes intestinaux, explique que la méthode n’est pas miraculeuse, et qu’elle doit être employée sur le long terme.

Consommée de façon régulière, elle permettrait non seulement de faciliter le transit, mais aussi de gagner en énergie et en qualité de sommeil. Interrogés par de nombreux médias américains, des nutritionnistes ont fait savoir que la concoction était sans danger, et pouvait effectivement apporter des fibres, de la vitamine C, et des antioxydants, mais sans résultats miracles à la clé, encore moins pour celles et ceux qui chercheraient à perdre du poids.