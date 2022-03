La douceur sous le soleil ce mercredi

Le ciel reste bien dégagé ce matin, pourtant les températures sont à nouveau plus extrêmes qu’hier à la même heure, notamment sur le sud-est du pays. Les gelées sont encore présentes sur le centre, la Campine et la moitié sud du pays. On retrouve des valeurs déjà positives sur le littoral et l’extrême ouest. On retrouve des valeurs de -9°C sur les frontières allemande et luxembourgeoise. Malgré ce froid piquant, la masse d’air est en train de changer tout doucement et c’est de l’air un peu moins frais qui arrive chez nous.