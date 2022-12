La douce recette de Margaux : patate douce farcie au chèvre frais

A l’origine, la patate douce provient de l’Amérique du Sud. Oubliée pendant plusieurs années, elle fait partie des légumes oubliés qui sont mis à l’honneur par les agriculteurs. On retrouve même de plus en plus de producteurs en Belgique et en France qui cultive la patate douce.

Devenue très tendance, la patate douce apparaît régulièrement dans les menus de restaurants. Que ce soit sous forme de purée, comme liant dans une soupe, gratinée ou rôtie. Elle est surtout très appréciée par les enfants pour son goût sucré.

En plus d’être délicieuse, elle est aussi très riche en apports nutritionnels. La patate douce est riche en bêtacarotène, en vitamine C et en oligo-éléments. Sa teneur en antioxydants n’est pas négligeable. Elle contribue ainsi à réduire les risques cardiovasculaires.