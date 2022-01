La double vie des chanteurs, une dure réalité selon Fabian Le Castel

Alors que The Voice Belgique fête ses 10 ans, son premier vainqueur Roberto Bellarosa s’est livré dans une interview chez Sudinfo et a confié qu’en plus de sortir un nouveau single, il était vendeur d’électroménager ! Malgré son agenda chargé dû à sa nouvelle casquette d’acteur, Kendji Girac et d’autres artistes ont tout même tenu à réagir.