La double vie d’Earl Lee Nelson, officiant au sein du duo Bob and Earl puis en solo sous le nom de Jackie Lee,…

Arrangé par Barry White, le morceau va connaître un succès honnête aux USA mais aussi en Angleterre et deviendra un classique, tout cela sans compter les Rolling Stones qui en feront un succès des 80’s avec la complicité de Bobby Womack !

Milieu des 60’s, Earl Lee Nelson rêve lui aussi de carrière solo. Pour brouiller un peu les pistes, et ne pas nuire à l’image du duo, Earl Lee Nelson devient Jackie Lee (Jackie est le prénom de son épouse, et Lee son deuxième prénom). En 1965, c’est sur le tout jeune label Mirwood Records de L.A. qu’il signe et publie ''The Duck'', le deuxième 45 tours de Mirwood. Le single est produit par Fred Smith, qui s’occupera d’un autre jeune chanteur, devenu plus tard humoriste et personnalité de la télé : Bill Cosby. Fred Smith lancera également le label MoSoul. Bref ! ''The Duck'' devient rapidement un énorme succès, et se retrouve pressé également pour le marché anglais et néerlandais chez Fontana, mais aussi en Italie chez Ricordi.