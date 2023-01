La double immersion : un autre style d’apprentissage

Dans certaines écoles, il est possible d’avoir cours en immersion dans une langue étrangère. Et depuis le mois de novembre, la Fédération Wallonie Bruxelles autorise même la double immersion.

Il est donc maintenant possible pour les élèves d’apprendre deux langues différentes en même temps, en plus du français ! Au programme, minimum 8 cours dans chaque langue par semaine et maximum 12. Autre règle : l’une des deux langues d’immersion doit impérativement être une des trois langues nationales.

À Bruxelles, c’est encore plus précis ! Le néerlandais doit obligatoirement être l’une des deux langues d’immersion. Pour le moment, seules deux écoles proposent cette double immersion. C’est le cas d’Adolph Max à Bruxelles où une équipe des Niouzz est allée faire un tour.