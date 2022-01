La double exposition sur David Hockney à Bozar a connu un réel succès

Dès son inauguration le 8 octobre dernier, la grande double exposition consacrée à David Hockney a pu compter sur le soutien exceptionnel du public. Preuve que le peintre britannique est l’un des artistes contemporains les plus connus et appréciés de son temps. Il s’agissait en effet d’une occasion unique de voir réunies sous le même toit les expositions : David Hockney : Œuvres de la collection de la Tate, 1954-2017 et David Hockney : L’arrivée du printemps, Normandie, 2020. Les tickets pour les derniers jours d’ouverture et les nocturnes ont tous été vendus en un temps record. Au total, ce sont plus de 165.000 visiteur.euse.s qui sont venu.e.s admirer les œuvres.