La douane procède à quinze arrestations et saisit pour 32 millions d'euros de cigarettes

Une journée d'actions de la douane a permis la saisie de cigarettes produites illégalement le mardi 23 août dernier, a déclaré mardi le SPF Finances dans un communiqué. Les actions ont également conduit à l'arrestation de 15 personnes dont un suspect principal à Anderlecht. La journée a commencé avec des perquisitions dans des entrepôts situés à Enghien, Dilbeek, Ichtegem et Zaventem ainsi que dans un domicile à Anderlecht. D'autres entrepôts situés à Anderlecht et Asse ont été perquisitionnés durant l'après-midi.

Les saisies effectuées lors de cette journée s'élèvent à un total de 57 millions de cigarettes et un peu plus de 48 tonnes de tabac coupé. Cela représente des montants dus (accises, accises spéciales et TVA) s'élevant à plus de 32 millions d'euros. Le total pour l'année 2022 atteint 139,1 millions d'euros.