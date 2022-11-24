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Митники застерігають від підробок | La douane met en garde contre la contrefaçon

© Getty Images

il y a 18 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Чорна п’ятниця – це можливість скористатися знижками, особливо на онлайн-покупки. Але остерігайтеся підводних каменів, особливо підробок.

Міністр фінансів і бельгійська митниця хотіли привернути увагу споживачів до цих ризиків, давши кілька порад і представивши підроблені товари, вилучені в аеропорту Льєжа.

 Двічі подумайте, перш ніж купувати онлайн: це повідомлення, яке намагається донести віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Вінсент Ван Петегем (CD&V) напередодні "Чорної п'ятниці" в супроводі митниці.

Мета: підвищити обізнаність споживачів і представити ризики, пов’язані з онлайн-покупками, а також підводні камені, яких слід уникати.

Міністр нагадав, що на територію Бельгії не можна ввозити цілий ряд товарів: підробки, та ряд рослини, також деяких тварин та ліків, наприклад. Він також порадив споживачеві переконатися, що він сплатив ПДВ під час покупки, і мати на увазі, що митні збори та адміністративні витрати на транспортні послуги стягуються для будь-яких товарів вартістю понад 150 євро, що часто сприяє завищення кінцевого рахунку на 30%.

Серед товарів, що піддаються підробці, – дитячі ігри, дизайн яких може завдати шкоди здоров’ю, одяг та аксесуари, а також комп’ютерна техніка та телефони.

"Якщо ціна нереально занизька, її потрібно скинути, тому що це підробка або є проблеми з безпекою", — радить генеральний менеджер.

В аеропорту Бірсет робиться в середньому 20 мільйонів декларацій на місяць, і 90% імпортних товарів надходить з Китаю. Цього року там було вилучено 283 912 товарів на суму понад 46 мільйонів євро.

 

La douane met en garde contre la contrefaçon

Le Black Friday, c’est l’occasion de profiter de réductions, sur ses achats en ligne en particulier. Mais attention aux pièges, notamment donc à celui de la contrefaçon. Le ministre des Finances et la douane belge ont voulu attirer l'attention du consommateur sur ces risques en donnant quelques conseils et en présentant des articles contrefaits saisis à l’aéroport de Liège.

Réfléchissez à deux fois avant d'acheter en ligne : c'est le message que tente de faire passer, à la veille du "Black Friday", le vice-premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), accompagné de la Douane.

Le but :  conscientiser les consommateurs et présenter les risques liés aux achats en ligne ainsi que les pièges à éviter.

Le ministre a rappelle que toute une série de marchandises ne pouvaient pas être importées sur le territoire belge : contrefaçons, plantes et animaux protégés ou médicaments, par exemple. Il a aussi conseillé au consommateur de s'assurer qu'il payait bien la TVA au moment de son achat et de garder à l'esprit que des droits de douane et des frais administratifs aux services de transport interviennent pour toute marchandise d'une valeur de plus de 150 euros, ce qui contribue souvent à faire gonfler la note finale de 30%. 

Dans le top des biens faisant l'objet de contrefaçons, on retrouve les jeux pour enfants, dont la conception peut avoir des effets néfastes sur la santé, les vêtements et accessoires ainsi que du matériel informatique et des téléphones.

"Si le prix est irréaliste et trop bas, il faut laisser tomber, c'est qu'il s'agit d'une contrefaçon ou qu'il y a un problème lié à la sécurité", conseille encore le directeur général. 

Une moyenne de 20 millions de déclarations par mois sont réalisées à l’aéroport de Bierset et 90% des marchandises importées viennent de Chine. Cette année, 283.912 biens y ont été saisis jusqu'à présent pour une valeur de plus de 46 millions d'euros.

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