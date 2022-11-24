Митники застерігають від підробок | La douane met en garde contre la contrefaçon

Чорна п’ятниця – це можливість скористатися знижками, особливо на онлайн-покупки. Але остерігайтеся підводних каменів, особливо підробок.

Міністр фінансів і бельгійська митниця хотіли привернути увагу споживачів до цих ризиків, давши кілька порад і представивши підроблені товари, вилучені в аеропорту Льєжа.

Двічі подумайте, перш ніж купувати онлайн: це повідомлення, яке намагається донести віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Вінсент Ван Петегем (CD&V) напередодні "Чорної п'ятниці" в супроводі митниці.

Мета: підвищити обізнаність споживачів і представити ризики, пов’язані з онлайн-покупками, а також підводні камені, яких слід уникати.

Міністр нагадав, що на територію Бельгії не можна ввозити цілий ряд товарів: підробки, та ряд рослини, також деяких тварин та ліків, наприклад. Він також порадив споживачеві переконатися, що він сплатив ПДВ під час покупки, і мати на увазі, що митні збори та адміністративні витрати на транспортні послуги стягуються для будь-яких товарів вартістю понад 150 євро, що часто сприяє завищення кінцевого рахунку на 30%.

Серед товарів, що піддаються підробці, – дитячі ігри, дизайн яких може завдати шкоди здоров’ю, одяг та аксесуари, а також комп’ютерна техніка та телефони.

"Якщо ціна нереально занизька, її потрібно скинути, тому що це підробка або є проблеми з безпекою", — радить генеральний менеджер.

В аеропорту Бірсет робиться в середньому 20 мільйонів декларацій на місяць, і 90% імпортних товарів надходить з Китаю. Цього року там було вилучено 283 912 товарів на суму понад 46 мільйонів євро.