Митники застерігають від підробок | La douane met en garde contre la contrefaçon

Le Black Friday, c’est l’occasion de profiter de réductions, sur ses achats en ligne en particulier. Mais attention aux pièges, notamment donc à celui de la contrefaçon. Le ministre des Finances et la douane belge ont voulu attirer l'attention du consommateur sur ces risques en donnant quelques conseils et en présentant des articles contrefaits saisis à l’aéroport de Liège.

Réfléchissez à deux fois avant d'acheter en ligne : c'est le message que tente de faire passer, à la veille du "Black Friday", le vice-premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), accompagné de la Douane.

Le but : conscientiser les consommateurs et présenter les risques liés aux achats en ligne ainsi que les pièges à éviter.

Le ministre a rappelle que toute une série de marchandises ne pouvaient pas être importées sur le territoire belge : contrefaçons, plantes et animaux protégés ou médicaments, par exemple. Il a aussi conseillé au consommateur de s'assurer qu'il payait bien la TVA au moment de son achat et de garder à l'esprit que des droits de douane et des frais administratifs aux services de transport interviennent pour toute marchandise d'une valeur de plus de 150 euros, ce qui contribue souvent à faire gonfler la note finale de 30%.

Dans le top des biens faisant l'objet de contrefaçons, on retrouve les jeux pour enfants, dont la conception peut avoir des effets néfastes sur la santé, les vêtements et accessoires ainsi que du matériel informatique et des téléphones.

"Si le prix est irréaliste et trop bas, il faut laisser tomber, c'est qu'il s'agit d'une contrefaçon ou qu'il y a un problème lié à la sécurité", conseille encore le directeur général.

Une moyenne de 20 millions de déclarations par mois sont réalisées à l’aéroport de Bierset et 90% des marchandises importées viennent de Chine. Cette année, 283.912 biens y ont été saisis jusqu'à présent pour une valeur de plus de 46 millions d'euros.